Москва, 15 сентября, 2017, 02:03 — ИА Регнум. Решение западных агентств отстранить Россию от участия в XXIII Зимних Олимпийских играх (состоятся в Пхенчхане в 2018 году) являются откровенным сговором и профанацией большого спорта, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Эмблема Олимпийских игр-2018

«Агентства 17 западных стран, поддержавших фантазмы и миазмы Макларена, требуют отстранить Россию от ОИ-2018, — написал он. — Спорт забыт. Откровенный сговор».

Напомним, 14 сентября 17 западных антидопинговых агентств распространили заявление, принятое в Денвере (штат Колорадо, США), с требованием об отстранении России от участия в зимней Олимпиаде-2018 «из-за допинга». В качестве аргумента указывались данные доклада борца за «чистый спорт» Ричарда Макларена и его бездоказательные обвинения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день Павел Колобков, российский министр спорта, заявил, что упомянутые организации занялись не своим делом, поскольку вопрос участия России в ОИ-2018 — вне их компетенции.