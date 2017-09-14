Багдад, 15 сентября, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Специальный представитель сил антитеррористической коалиции в Ираке Бретт Макгерк заявил, что США «надеются» на то, что правительство Иракского Курдистана «найдет возможность» отложить референдум по вопросу независимости от Ирака, передает Reuters.

Maximilian Dörrbecker (Chumwa) Иракский Курдистан

По словам Макгерка, правительство иракской автономии должно «оценить риски» отсутствия международной поддержки и принять решение о переносе сроков референдума по вопросу независимости Иракского Курдистана.

Напомним, ранее с критикой референдума в Иракском Курдистане уже выступил парламент Ирака, правительство Турции и Лига арабских государств.

Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джафари на сессии ЛАГ в Каире заявил, что правительство Ирака считает референдум «неконституционным» и будет добиваться его отмены.

Вице-премьер правительства Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что курды «заплатят» за референдум, который «вреден народам региона».

Тем не менее, пока со стороны правительства Масуда Барзани не поступало информации об отмене референдума по вопросу о независимости Иракского Курдистана, назначенного на 25 сентября.