Кишинёв, 15 сентября, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон обратится в Венецианскую комиссию Совета Европы за помощью в разрешении конфликта с правительством страны и установлении роли Конституционного суда. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон возмущен попытками парламентского большинства и правительства подорвать институт президентской власти.

Presedinte.md Игорь Додон

Глава государства намерен поинтересоваться в ВК, может ли Конституционный суд изменять текст конституции или это может делать только парламент, имеет ли КС право интерпретировать Основной закон, «создавая новые нормы, противоречащие реальному тексту конституции». Додон также хочет уточнить, может ли парламент урезать полномочия президента или такие возможные изменения вступят в силу только с началом нового срока президентства.

Ранее Додон и правительство Молдавии неоднократно вступали в конфликт по различным вопросам внутренней и внешней политики.