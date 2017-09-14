Тирасполь, 15 сентября, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Получение Приднестровьем статуса наблюдателя при ООН укрепило бы позиции республики в переговорном процессе и дало бы дополнительные возможности по защите прав своих граждан. Об этом заявил в интервью ИА «Новости Приднестровья» экс-министр иностранных дел ПМР, эксперт в области международного права и международных отношений Владимир Ястребчак.

President.gospmr.org Флаг ПМР

«Это укрепление нашего статуса как стороны в переговорах, это укрепление нашей позиции, возможности доносить её до сведения международного сообщества. Ну и, конечно, это очень большой момент, связанный с защитой прав наших граждан через различные институты ООН. Такой статус давал бы сразу много полномочий и возможностей», — рассказал эксперт.

По словам Владимира Ястребчака, возможность получения ПМР статуса наблюдателя при всемирной организации не стоит рассматривать как нечто нереальное, тем более что у республики уже есть опыт взаимодействия с ООН. «При содействии РФ Приднестровье в своё время получило возможность распространения, доведения своей позиции до всех государств-участников ООН. Поэтому считать, что ООН — нечто такое нереальное, не стоит. Это вполне доступная структура, и уж тем более для Приднестровья, которое является официально признанной стороной переговорного процесса», — подчеркнул экс глава МИД ПМР.

«Конечно, другое дело, что наверняка будут вопросы, связанные с предоставлением такого статуса, потому что есть нюансы, связанные с лоббистскими возможностями той же Палестины, в сравнении с Приднестровьем. Но, тем не менее, если не стучаться даже в закрытые двери, вряд ли что-то получится», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 12 сентября начала работу Генассамблея ООН. Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня сессии. Посла Молдавии в Москве Андрея Негуцу вызвали в МИД РФ, где заявили, что этот шаг Кишинева является недружественным и провокационным, и призвали отказаться от него? На что Кишинев ответил отказом.

Приднестровье в ответ выразило намерение обратиться в ООН для получения статуса наблюдателя. Тирасполь попросил Россию представить позицию ПМР в ООН.