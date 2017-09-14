Вашингтон, 15 сентября, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Ликвидация парковок у американского посольства и трех консульств на российской территории не может рассматриваться как ответная мера Москвы в рамках дипломатического обострения с Вашингтоном, сообщила журналистам официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

Флаг США

Отвечая на вопрос, как Вашингтон расценил подтвержденную ранее Госдепом США информацию о ликвидации парковочных мест в России для американских дипломатов, Науэрт поделилась данными, что американское внешнеполитическое ведомство обсудило проблему с заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

«Я бы не стала характеризовать это как некие ответные меры. Мы хотим продвигаться вперед в наших отношениях с Россией, — сказала она. — У заместителя госсекретаря состоялась встреча в позитивном ключе с Сергеем Рябковым».

Напомним, 14 сентября стало известно, что американские дипломаты лишились парковок в России. Так, места для парковки были закрыты в консульствах (не только в американском, но и в британском) в Екатеринбурге, а также в Санкт-Петербурге.

Отметим, в Госдепе, подтвердив информацию, заявили, что обратятся по этому вопросу в Москву.

В этот же день в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга заявили, что парковка в городе была незаконной и мешала людям ходить.