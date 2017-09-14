Рим, 15 сентября, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Западные обозреватели любят рассуждать о хрупкости российской экономики, которая основывается на продаже газа и нефти, это делает ее зависимой от цены на сырую нефть. Помимо оружия, Россия экспортирует в мир очень мало готовой продукции. Итальянская газета La Stampa обрисовала радужное будущее экономики России, несмотря на западные санкции.

Мсх.ru Уборка урожая

Как сообщает издание, несмотря на тот факт, что сельское хозяйство в России составляет лишь 4% ВВП, у нее есть одно преимущество: злаки. И ряд факторов (повышение температуры) выводят российский экспорт зерновых на рекордные уровни. Москва, на самом деле, является первым экспортером пшеницы на планете, она оставила позади себя США и ЕС. Ссылаясь на данные Министерства сельского хозяйства США, газета сообщает, что за последний коммерческий год (с июля 2016 года по июнь 2017 года) Россия экспортировала примерно 27,8 миллионов тонн пшеницы, а в этом году экспорт достигнет 31,5 миллионов тонн.

Но что вызвало этот бум российского экспорта пшеницы? Прежде всего, глобальное потепление, которое все больше распространяется на севере. По сравнению с концом 80-х годов прошлого века температура в Европе и Азии, годная для выращивания зерновых культур, вырастет на 1,8 градуса к 2020 году и на 3,9 градуса к 2050 году. Этот факт, в дополнение к технологическому развитию, приведет к тому, что миллионы акров земли, которые после распада СССР остались некультивированными в России и, в меньшей степени, на Украине и Казахстане, могут быть засеяны. Все это необходимо добавить к росту населения мира, что все больше ускоряет потребление зерновых культур.

«При изменяющемся климате русские выигрывают у своих американских и австралийских соперников, которые все больше и больше страдают от нехватки воды, в то время как Москва со своими производителями давно озабочена завоеванием азиатских рынков, и не только: российская пшеница наводняет Нигерию, Бангладеш и Индонезию», — не без зависти пишет La Stampa.

И что самое главное, кажется, что американские экспортеры потеряли свой рейтинг и в Египте. Главная причина — цена. Цена российского продукта, ниже, чем у европейских и американских конкурентов, многие из которых были вынуждены инвестировать в более качественное зерно, чтобы диверсифицировать свое предложение и оправдать более высокую цену.

И вот тут не было бы счастья, да несчастье помогло. Цена на российское зерно во многом связана с девальвацией рубля, изменение которого (из-за краха нефти и западных санкций после украинского кризиса) за последние несколько лет перешло от 40 до 70 за 1 евро. Цена на российскую пшеницу, похоже, следовала той же тенденции: от 350 долларов за тонну в 2012 году до нынешних 180 долларов.

Как отмечает издание, однажды, в далеком будущем, сбудется пророчество министра сельского хозяйства России Александра Ткачева: «Зерновые заменят углеводороды как основной источник дохода страны».

Прямым текстом автор статьи пишет в заключении: «Россия все равно еще зависит от западного продовольствия», но негласно соглашается, что Россия снова оказалась в выигрыше.