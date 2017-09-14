La Stampa: «Россия станет сельскохозяйственной сверхдержавой»
Рим, 15 сентября, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Западные обозреватели любят рассуждать о хрупкости российской экономики, которая основывается на продаже газа и нефти, это делает ее зависимой от цены на сырую нефть. Помимо оружия, Россия экспортирует в мир очень мало готовой продукции. Итальянская газета La Stampa обрисовала радужное будущее экономики России, несмотря на западные санкции.
Как сообщает издание, несмотря на тот факт, что сельское хозяйство в России составляет лишь 4% ВВП, у нее есть одно преимущество: злаки. И ряд факторов (повышение температуры) выводят российский экспорт зерновых на рекордные уровни. Москва, на самом деле, является первым экспортером пшеницы на планете, она оставила позади себя США и ЕС. Ссылаясь на данные Министерства сельского хозяйства США, газета сообщает, что за последний коммерческий год (с июля 2016 года по июнь 2017 года) Россия экспортировала примерно 27,8 миллионов тонн пшеницы, а в этом году экспорт достигнет 31,5 миллионов тонн.
Но что вызвало этот бум российского экспорта пшеницы? Прежде всего, глобальное потепление, которое все больше распространяется на севере. По сравнению с концом 80-х годов прошлого века температура в Европе и Азии, годная для выращивания зерновых культур, вырастет на 1,8 градуса к 2020 году и на 3,9 градуса к 2050 году. Этот факт, в дополнение к технологическому развитию, приведет к тому, что миллионы акров земли, которые после распада СССР остались некультивированными в России и, в меньшей степени, на Украине и Казахстане, могут быть засеяны. Все это необходимо добавить к росту населения мира, что все больше ускоряет потребление зерновых культур.
«При изменяющемся климате русские выигрывают у своих американских и австралийских соперников, которые все больше и больше страдают от нехватки воды, в то время как Москва со своими производителями давно озабочена завоеванием азиатских рынков, и не только: российская пшеница наводняет Нигерию, Бангладеш и Индонезию», — не без зависти пишет La Stampa.
И что самое главное, кажется, что американские экспортеры потеряли свой рейтинг и в Египте. Главная причина — цена. Цена российского продукта, ниже, чем у европейских и американских конкурентов, многие из которых были вынуждены инвестировать в более качественное зерно, чтобы диверсифицировать свое предложение и оправдать более высокую цену.
И вот тут не было бы счастья, да несчастье помогло. Цена на российское зерно во многом связана с девальвацией рубля, изменение которого (из-за краха нефти и западных санкций после украинского кризиса) за последние несколько лет перешло от 40 до 70 за 1 евро. Цена на российскую пшеницу, похоже, следовала той же тенденции: от 350 долларов за тонну в 2012 году до нынешних 180 долларов.
Как отмечает издание, однажды, в далеком будущем, сбудется пророчество министра сельского хозяйства России Александра Ткачева: «Зерновые заменят углеводороды как основной источник дохода страны».
Прямым текстом автор статьи пишет в заключении: «Россия все равно еще зависит от западного продовольствия», но негласно соглашается, что Россия снова оказалась в выигрыше.