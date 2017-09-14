Мехико, 15 сентября, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Новый тропический шторм сформировался в Тихом Океане и начал движение в сторону мексиканской Калифорнии, передает Associated Press.

Иван Айвазовский. Шторм. 1861

Шторм, которому было дано имя «Норма», находится в 635 километрах от южной оконечности Калифорнийского полуострова. Ожидается, что он достигнет мексиканского побережья к 18 сентября.

В настоящий момент скорость ветра «Нормы» составляет всего 65 км/ч, однако шторм несет значительное количество осадков, которые могут вызвать затопление побережья.

Напомним, ранее стало известно, что надвигающийся на мексиканский курорт Акапулько шторм «Макс» достиг ураганной силы.

Как сообщало ИА REGNUM, скорость ветра «Макса» уже составляет 120 км/ч и возможно его дальнейшее усиление. Ураган атакует юг мексиканского побережья 15 сентября.