* ИГ — запрещённая в России организация

Mil.ru Подводная лодка «Великий Новгород»

Москва, 15 сентября, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесен российскими подводными лодками из Средиземного моря, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«14 сентября находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» проекта 636.3 из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по важным объектам террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии», — сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в результате удара были поражены пункты управления, узлы связи и склады боеприпасов и вооружения террористов в районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор (Сирия).

Ракеты преодолели расстояние 500−670 км, всего было выпущено семь крылатых ракет.

«Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей», — говорится в сообщении.

Напомним, город Дейр-эз-Зор находится в 432 км от сирийской столицы. В нем расположен гарнизон и авиабаза сирийских правительственных войск.

Террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держат территорию в осаде в течение трех лет. В 2015 году ВКС РФ начали доставлять в осажденный город гуманитарные и военные грузы.

В начале сентября 2017 года войсками Сирийской Арабской армии, поддерживаемой ВКС РФ, блокада Дейр-эз-Зора была прорвана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября представитель так называемой антитеррористической коалиции, американский полковник Райан Диллон заявил, что «Демократические силы Сирии» не будут входить в Дейр-эз-Зор.

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