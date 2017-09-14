Вашингтон, 15 сентября, 2017, 00:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует поездку в Японию, Южную Корею и Китай, передает Reuters.

内閣官房内閣広報室 Дональд Трамп и Синдзо Абэ

Согласно заявлению самого Трампа, визит в Азию должен состояться в ноябре 2017 года. В планы поездки также может быть включен саммит США-АСЕАН во Вьетнаме.

«Мы, вероятно, все поедем (в Азию) группой в ноябре, мы посетим Японию, Южную Корею и, возможно, Вьетнам», — сообщил Трамп.

В отношении посещения саммита АТЭС на Филиппинах Трамп подтвердил приглашение, однако решение о поездке пока не принято.

«Мы посмотрим», — заявил президент США.

Напомним, ранее, в апреле 2017 года, вице-президент США Майк Пенс заявил, что осенью Трамп намерен посетить саммит АТЭС на Филиппинах и саммит США-АСЕАН во Вьетнаме.