Берлин, 15 сентября, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Главный редактор немецкого журнала Focus Роберт Шнайдер принёс извинения за некорректные высказывания в адрес президента России Владимира Путина в одном из материалов издания. Об этом 14 сентября сообщил пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин на своей странице в Facebook.

Извинение

«Сегодня в посольство позвонил главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер. Он лично выразил сожаление в связи с известными высказываниями в журнале в адрес президента Российской Федерации», — написал Микерин.

По его словам, главред издания заверил, что редакция «ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства». «Тем не менее, согласившись с нашими доводами, он признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения, в том числе перед всеми читателями, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж», — отметил пресс-атташе.

Напомним, в статье о канцлере ФРГ Ангеле Меркель, опубликованной в немецком журнале, присутствовала фраза: «Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin». В переводе с немецкого это означает: «Конечно, она боится путинской собаки, но она точно не боится собаки-Путина».

Статья, очевидно, отсылала к инциденту, случившемуся во время встречи Ангелы Меркель и Владимира Путина в Сочи в 2007 году. Тогда во время протокольной съёмки в помещение вбежал лабрадор российского президента. Присутствие собаки было неприятно Меркель, которую в молодости кусал пёс. Поднее Путин признался, что не знал об этой черте Меркель, и принес ей извинения.

13 сентября пресс-секретарь Focus Алис Вагнер заявила, что фраза, использованная по отношению к президенту России, является не оскорблением, а игрой слов. Она отметила, что выражение «harter Hund» можно перевести как «крепкий орешек». «К сожалению, иронию этой нашей строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке», — сказала она.

Между тем в посольстве России заявили, что ответ издания не оправдал ожиданий. В дипмиссии заявили, что по-прежнему рассматривают возникшую ситуацию как «неприятный инцидент, требующий однако конкретных шагов по его урегулированию — официальных извинений со стороны редакции журнала».

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