Скопье, 15 сентября, 2017, 00:00 — ИА Регнум. 14 сентября на стадионе «Национальная арена Филипп II Македонский» был разыгран матч 1-го тура группы L турнира ЛЕ между командами «Вардар» и «Зенит». Матч завершился со счетом 0:5 в пользу гостей из Санкт-Петербурга.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча российский нападающий Александр Кокорин открыл счет после ассиста Кристиана Нобоа — 0:1.

Через 16 минут Кокорин оформил дубль — 0:2. На этот раз ассистировал Дмитрий Полоз.

В конце тайма таргетман Артем Дзюба довел счет до разгромного — 0:3. Ассистом отметился Александр Кокорин.

На экваторе второго тайма сербский защитник Бранислав Иванович довершил разгром — 0:4.

На 89-й минуте Эмилиано Ригони забил свой дебютный мяч за «Зенит»

Статистика матча («Вардар»/»Зенит»)

Удары 10/9

Удары в створ 5/5

Владение 47%/53%

Фолы 4/15

На данный момент «Зенит» идет на первом месте с 3-мя очками. «Вардар» опустился на последнюю строчку без очков.

Составы на матч:

«Вардар»: Гачевски, Грнчаров, Велковски, Амбарцумян, Брдаровски, Джигаури, Блажевски, Николов, Глигоров, Фелипе, Баргесян.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Мевля, Маммана, Иванович, Краневиттер, Кузяев, Нобоа, Полоз, Кокорин, Дзюба.

Главный арбитр матча: Якоб Кехлет.

Предупреждения: Фелипе — 43, Джигаури — 56.

Голы: Кокорин 5 — 0:1, Кокорин 21 — 0:2, Дзюба 39 — 0:3, Иванович 66 — 0:4, Ригони 89 — 0:5.