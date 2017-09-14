Москва, 15 сентября, 2017, 00:35 — ИА Регнум. 15 сентября в 14:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится пресс-конференция, посвященная 30-летию подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, к Венской конвенции ООН об охране озонового слоя, принятого в 1987 году. Несмотря на то, что Монреальский протокол оказался не способен даже стабилизировать разрушение озоносферы, 16 сентября ООН отмечает юбилей протокола под анекдотичным лозунгом «Мы все озоновые герои!». По этому поводу запущен специальный сайт http://www.ozoneheroes.org/, на котором идет обратный отсчет времени, оставшегося до начала всемирного «торжества».

Https://ozoneheroes.org Обратный отсчёт на сайте https://ozoneheroes.org

Причина провала Монреальского протокола была понятна ученым с самого начала: данное международное климатическое соглашение было построено на песке — на основе одной из многочисленных гипотез, объясняющих появление якобы обнаруженной озоновой дыры над Антарктидой. Это так называемая фреоновая гипотеза, так и не получившая за 30 лет ни одного убедительного подтверждения.

Несмотря на категорическое несогласие с Монреальским протоколом нашей научной делегации, мнение ученых было грубо проигнорировано и ратификация прошла «в обход», по линии МИДа: Горбачев — Шеварднадзе — посол в Канаде. Таким образом, ратификация имела политический характер и её можно считать прецедентом тех отношений науки и власти, которые сложились в постсоветской России.

Основные итоги 30-летия Монреальского протокола для России:

1. Потеря холодильной и специализированной химической промышленности хладонов, пожаротушащих и вспенивающих веществ, и как следствие потеря десятков тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

2. Снижение энергоэффективности холодильников и кондиционеров на 20%, что привело к значительному увеличению выбросов парниковых газов, с которыми борются Киотский протокол и Парижское соглашение.

3. Снижение реального срока работы холодильников в несколько раз, что привело к тому, что 20% мусорных свалок сегодня составляют корпуса не утилизированных холодильников.

4. Каждый домашний холодильник и кондиционер превратился в хронической источник токсической, взрывной или пожарной опасности.

5. Предложенные на замену традиционным хладагентам суррогаты, которые не обладают качествами первых, но стоят в 10 раз дороже. Теперь и суррогаты меняют на суррогаты суррогатов, которые еще дороже и опаснее прежних.

6. Обороноспособности страны был нанесен и продолжает наноситься значительный ущерб.

7. От суррогатов Монреальского протокола погибло и пострадало много людей, эту информацию пытаются скрывать.

8. Монреальский протокол нарушает не только Конституцию РФ, но и действует в обход санитарных правил.

9. Сверхвысокие цены на суррогаты вызвали всплеск производства еще более опасных их фальсификатов, которые заполонили не только российский, но и мировой рынок, несмотря на приравнивание контрабанды хладагентов к торговле наркотиками. По результатам недавно проведенного аудита Пентагон признал, что до 25% холодильной американской военной техники заправлены китайскими дешевыми и токсичными фальсикатами.

10. Пожарная опасность вспененных строительных материалов возросла во много раз благодаря использованию в качестве вспенивающих веществ углеводородов.

Что делать в сложившейся ситуации? Какую позицию следует занять российскому руководству в отношении Монреальского протокола? Существует ли реальная стратегия возрождения российской холодильной промышленности, которая позволит вернуть утраченные Россией рынки?

Обо всем этом расскажут ведущие российские эксперты по проблемам Монреальского протокола:

Григорий Крученицкий, заведующий отделом озонного мониторинга Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета РФ;

Владимир Сывороткин, автор теории водородного разрушения озоносферы;

Игорь Мазурин, автор самого энергоэффективного и безопасного хладона R510, разработанного специально для космической станции «Мир»;

Виктор Потапов, автор методики углеродного следа, которой сегодня пользуется весь мир.

Начало мероприятия — 14:00, регистрация гостей и участников с 13:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).

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