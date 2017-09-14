Киев, 14 сентября, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Проведение дноуглубительных работы в Азовском море потребовалось Украине для поддержания паспортных глубин в торговых портах. Об этом 14 сентября сообщил директор Мариупольского порта Александр Олейник на своей странице в Facebook.

Углубление дна

«Вчера на заседании кабинета министров принято важнейшее для мариупольских портовиков решение о переходе земснаряда «Меотида» в Мариупольский порт. Это позволит поддерживать паспортные глубины, своевременно выполнять договорные обязательства», — написал Олейник.

Напомним, 13 января министерство инфраструктуры Украины сообщило, что в Азовское море из акватории Чёрного моря будут направлены судно-земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов» для проведения срочных дноуглубительных работ.

Ранее ведомство обращалось с письмом к премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором сообщило о необходимости углубления дна в Бердянском и Мариупольском морских портах.

В министерстве также отметили, что с наступлением зимы для проводки судов в эти порты может понадобиться помощь ледокола, а подобный флот есть только у государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».