Москва, 14 сентября, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поблагодарил всех, кто поздравил его с днём рождения. Сегодня, 14 сентября, Медведеву исполнилось 52 года.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Всем, кто поздравил меня с днём рождения, — большое спасибо!» — написал Медведев на своей странице в американской социальной сети Facebook.

К сообщению он прикрепил фотографии яблок и лесного озера.

Ранее стало известно, что Медведева поздравил с днем рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент поздравил председателя правительства», — коротко сказал Песков, не рассказав подробности.

Также стало известно, что свои поздравления направилили Медведеву президент и премьер-министр Узбекистана, премьер-министры Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении.