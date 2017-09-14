Москва, 14 сентября, 2017, 23:35 — ИА Регнум. В основе регулирования культуры государство должно придерживаться базовых принципов законности и права. Об этом 14 сентября заявил директор Института прав человека Валентин Гефтер в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

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«Я буду опираться просто на Конституцию РФ, первую и вторую главу. Что там сказано? Там говорится, что человек, индивидуум — это и есть основа наших подходов к современному обществу. Вера и чувства, права и обязанности — это не коллективные, не групповые, не общинные ценности. Это уже дальше люди собираются и обмениваются ими, как умеют. Но всё это — индивидуально», — заявил Гефтер.

«Что мы слышим сегодня? (Нам предлагают, что) большинство будет решать, «территории искусства» будут разделены в соответствии с какими-то нормами, установленные каким-то большинством голосов представителей народа или кем-то ещё», — продолжил он.

По его мнению, конфликт вокруг фильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя сигнализируют о том, что вопросы религии как будто стали выводиться в особую, специфическую область общественных отношений.

«Свобода вероисповедания выделяется как бы в отдельную, более «сакральную» сферу, чем всё остальное — например, деятельность гражданских организаций, политических партий, других объединений и ассоциаций людей», — пояснил он.

«С моей точки зрения, с правовой, это должно быть равноправно. Мы видим очень опасное явление, которое в (условиях) этой сфере пустоты идеологии сюда пришло и заняло неподобающие масштабы», — считает Гефтер.

Директор Института прав человека при этом подчеркнул, что какое-либо усиление государственного регулирования этой сферы ничего хорошего не принесёт.

«Достаточно вспомнить поправки в УК о чувствах верующих, достаточно вспомнить пакет Яровой, и сейчас нам не хватало ещё в далеко не совершенный закон 1997 года о свободе вероисповедания ввести ещё дополнительные государственные нормы», — указал Гефтер.

Это не значит, что государство должно полностью удалено из этой сферы, но должно быть минимизировано, считает он. «Оно должно быть нейтрально, должно быть медиатором, чтобы не нарушался (баланс общественных интересов), не выходили люди (на улицы) в этой полемике — чтобы была условная «холодная война», лишь бы она не перешла в горячую, в насилие и призывы к насилию и запреты», — заключил Гефтер.

В последнее время скандал вокруг фильма «Матильда» приобретает всё более ожесточённые формы. Ранее неизвестные сожгли в Москве две машины у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина, разбросав вокруг листовки с надписью «За Матильду гореть».

В свою очередь, объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» не стали включать в программу показ фильма «Матильда» в связи с поступившими им угрозами. В ответ на это министр культуры РФ Владимир Мединский назвал давление активистов-поджигателей на кинотеатры беззаконием и призвал правоохранительные органы пресекать подобные инциденты.