Москва, 14 сентября, 2017, 23:31 — ИА Регнум. Беззащитность российской культуры сделала её самой лёгкой мишенью для людей, которые раздражены накопившимися в обществе проблемами. Об этом заявила 14 сентября проректор Российской академии музыки имени Гнесиных Дина Кирнарская в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент). 1797

«Активисты крадут у государства монополию на насилие. Это очень ответственный шаг, и канализировать таким образом негативные эмоции, думая, что пусть изобьют культуру, (очень опасно) — это как в Японии принято бить чучело начальника грушей, чучело, чтобы не ударить его по-настоящему», — заявила Карнарская.

«Тем, которые закрыли Тимофея Кулябина, закрыли «Тангейзер» — им ничего плохого за это не было. Те, кто запретил (перенесли) балет «Нуреев», мы не знаем кто это, но им тоже ничего за это не было. Культура — самая беззащитная область», — полагает она.

По её мнению, культура «всегда выводит на поверхность то, что у людей дремлет в глубине и хочет быть высказанным».

После крушения советской идеологии образовавшийся идейный и культурный вакуум заполнился разнородными элементами, в том числе и религией, а также различными культами. Когда люди всё ещё остаются в состоянии поиска подобных культурных ориентиров, «со дна народной психологии вся протестная энергетика», уверена Карнарская.

«Не нравится казнокрадство, не нравится отсутствие социальных лифтов, не нравится кризис, не нравятся проблемы в собственной жизни — кого за это винить? Ну, не обладминистрацию и не власть же винить! Культура — вот самая лучшая мишень, самый лучший выход для всех проблемных эмоций», — заключила она.

Напомним, в последнее время конфликт между режиссёром Алексеем Учителем и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской из-за фильма «Матильда» начал приобретать всё более ожесточённые формы.

Ранее неизвестные сожгли в Москве две машины у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина, разбросав вокруг листовки с надписью «За Матильду гореть». В свою очередь, объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» не стали включать в программу показ фильма «Матильда» в связи с поступившими им угрозами.

В ответ на это министр культуры РФ Владимир Мединский назвал давление активистов-поджигателей на кинотеатры беззаконием и призвал правоохранительные органы пресекать подобные инциденты.