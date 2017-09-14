Вашингтон, 14 сентября, 2017, 23:23 — ИА Регнум. Глава российской компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский приглашён на слушания в Конгрессе США после того, как власти страны объявили о запрете использования продуктов компании в государственных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба комитета Палаты представителей по науке, космосу и технологиям.

Kaspersky Lab Евгений Касперский

«Комитет по науке, космосу и технологиям 27 сентября проведет слушания, посвященные продуктам Касперского и рискам, которые они представляют для систем США», — сообщается на странице комитета в Twitter.

Более подробную информацию законодатели обещают предоставить позднее.

Напомним, 13 сентября министерство внутренней безопасности США предписало всем американским государственным учреждениям в течение трёх месяцев провести инвентаризацию антивирусного ПО, выявить электронные системы, где используется продукция «Лаборатории Касперского», и перейти на другие антивирусы.

Такое требование МВБ объяснило якобы наличием «угроз безопасности» для США в связи с тем, что «Лаборатория Касперского» может быть связана с российским правительством.

В компании заявили, что разочарованы данным решением, однако рады возможности предоставить властям США дополнительную информацию, чтобы подтвердить необоснованность обвинений в её адрес.

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