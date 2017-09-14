Эн-Насирия, Ирак, 14 сентября, 2017, 23:12 — ИА Регнум. Количество жертв двойного теракта на юге Ирака возросло до 74 человек, сообщает Agence France-Presse.

U.S. Marine Corps Взрыв

По информации агентства, кроме увеличения числа погибших от взрыва заминированного автомобиля и от нападения боевиков на ресторан, выросло и количество раненых. По последним данным, число раненых дошло уже до 93 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября возле иракского города Насрия в южной провинции Ди-Кар вооружённые боевики напали на ресторан в западной части города, а затем недалеко от этого заведения взорвали заминированный автомобиль.

Террористические атаки были произведены во время посещения провинции премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

Ответственность за эти теракты взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).