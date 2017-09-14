Вашингтон, 14 сентября, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Вашингтон решил еще на три месяца продлить режим снятия санкций с Ирана, заявила 14 сентября официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

Белый дом

По словам Хизер Науэрт, это решение принято в соответствии с договоренностями по ядерной программе Ирана.

«Администрация одобрила продление режима снятия, чтобы сохранить определенную гибкость в принятии решений», — заявила Хизер Науэрт.

При этом представитель Госдепа отметила, что администрация США еще не определилась окончательно с решением, будут ли соблюдаться договоренности по ядерной программе Ирана.

Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Иран полностью выполнил совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по своей ядерной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля 2015 года Иран и шесть государств-международных посредников договорились об урегулировании ситуации вокруг иранской атомной программы и приняли совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). При выполнении всех пунктов данного плана с Ирана должны быть сняты санкции, введенные СБ ООН, США и Евросоюзом.