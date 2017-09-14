Киев, 14 сентября, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Возвращение Саакашвили на Украину — это явно исполнение нового американского сценария, так сказать, «Игра престолов по-украински». Поведение экс-губернатора Одессы говорит о том, что в стране возможен новый Майдан», — считает корреспондент французского издания AgoraVox Кристель Неан.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Отряхивание от моли и возвращение Мишико» наверняка спланировано Вашингтоном, — уверена автор. Все дело в том, что в Сирии война подходит к концу — освобождено от террористов уже 85% территории. Обстановка для США и поддерживаемых ими групп складывается не лучшим образом. То есть заставить Россию завязнуть в Сирии американцам не удалось. Значит надо поджечь фитили где-то в другом месте. Украина с ее пылающим Донбассом — самое подходящее место».

Журналистка отмечает, что «все хорошо Киевом подготовлено к переводу тлеющего конфликта в огненный, да только нынешний президент незалежной слишком мягок для того, чтобы жестко, вплоть до военных действий, противостоять Москве. Поэтому Вашингтоном задумано создать радикально-экстремистскую группу. Возглавить ее по мысли заокеанских стратегов должна была бы Юлия Тимошенко — она достаточно резка, да и капиталом народного доверия обладает. Но одной ей столкнуть Порошенко будет сложно. Саакашвили — самый подходящий кандидат ей в подельники. Что-что, а уж хаос создать в Киеве он сумеет, вспомним грузинскую революцию роз».

«Продемонстрировал экс-глава Грузии и свои таланты в развязывании войн — все помнят, что именно он отдал приказ войскам напасть на Южную Осетию в 2008 году, — обращает внимание читателя Кристель Неан. — Человек без гражданства пробился с некоторыми проблемами, которые его только сильнее распиарили, через границу в окружении сообщников и прибыл во Львов, где уже готово было к встрече дорогого гостя. Порошенко хоть и продемонстрировал свое неудовольствие данным фактом, но по-настоящему воспротивиться происходящему он не в состоянии: спецпредставитель администрации США по Украине Курт Волкер призвал украинского руководителя не спешить с задержанием своего бывшего друга и дать тому возможность оспорить в суде лишение его гражданства».

«Всякие сомнения в том, кто управляет на Украине и что там готовится после этого должны уже исчезнуть», — резюмирует автор.