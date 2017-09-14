Ракка, Сирия, 14 сентября, 2017, 22:19 — ИА Регнум. В ООН обеспокоены ухудшением положения остающихся в сирийской Ракке мирных жителей, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Beshr Abdulhadi Ракка, Сирия

«В ООН обеспокоены безопасностью 15 тыс. мирных жителей, всё ещё остающихся в Ракке, большинство из которых являются женщинами и детьми. Гуманитарная ситуация в этом городе характеризуется как крайне плачевная», — заявил Стефан Дюжаррик.

По словам официального представителя генсека ООН, большинство из оставшихся в городе людей находятся в ситуации ухудшающихся гуманитарных и медицинских условий.

При этом Стефан Дюжаррик отметил, что структуры ООН через организации, работающие на месте событий, продолжают доставку гуманитарной помощи в те районы, где до сих пор находится большая часть беженцев из Ракки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ООН заявляли, что войска возглавляемой США коалиции в ходе военной операции по освобождению Ракки от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушают нормы международного гуманитарного права.

Напомним, с 6 июля 2017 года коалиция проводит военную операцию по освобождению города Ракка, который боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают своей столицей. Авиация США поддерживает наземные подразделения коалиции массированными авиаударами, приводящими к массовым жертвам среди мирного населения.