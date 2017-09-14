Госсекретарь США прокомментировал ситуацию с беженцами из Мьянмы
Лондон, 14 сентября, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что насилие в отношении мусульман рохинджа, проживающих в штате Ракхайн, является «неприемлемым», 14 сентября сообщает Agence France-Presse.
Тиллерсон сделал своё заявление во время лондонской встречи со своим британским коллегой Борисом Джонсоном.
«Мы должны поддержать государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и её лидерство, но вместе с тем нам необходимо дать понять военным, что такие действия неприемлемы», — заявил госсекретарь США.
«Это насилие должно прекратиться. Необходимо прекратить преследования. Многие называют данные действия этническими чистками. Они должны прекратиться», — добавил Тиллерсон.
Напомним, в конце августа 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на блокпосты вооружённых сил Мьянмы.
В результате ответных мер, предпринятых министерством обороны, штат Ракхайн были вынуждены покинуть около 400 тыс. мусульман рохинджа. До начала столкновений в штате Ракхайн проживало примерно 1 млн 100 тыс. рохинджа.