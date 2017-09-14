Лондон, 14 сентября, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что насилие в отношении мусульман рохинджа, проживающих в штате Ракхайн, является «неприемлемым», 14 сентября сообщает Agence France-Presse.

Foreign and Commonwealth Office Палаточный лагерь для рохинджа

Тиллерсон сделал своё заявление во время лондонской встречи со своим британским коллегой Борисом Джонсоном.

«Мы должны поддержать государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и её лидерство, но вместе с тем нам необходимо дать понять военным, что такие действия неприемлемы», — заявил госсекретарь США.

«Это насилие должно прекратиться. Необходимо прекратить преследования. Многие называют данные действия этническими чистками. Они должны прекратиться», — добавил Тиллерсон.

Напомним, в конце августа 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на блокпосты вооружённых сил Мьянмы.

В результате ответных мер, предпринятых министерством обороны, штат Ракхайн были вынуждены покинуть около 400 тыс. мусульман рохинджа. До начала столкновений в штате Ракхайн проживало примерно 1 млн 100 тыс. рохинджа.