Санкт-Петербург, 22 сентября, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября вышел из печати графический роман Мануэле Фьора «Пять тысяч километров в секунду» на русском языке (издательство «Бумкнига»).

Мануэле Фьор Фрагмент комикса Мануэле Фьора «Пять тысяч километров в секунду»

"Это очень красиво нарисованная история, в которой много недосказанности, — прокомментировал директор издательства «Бумкнига» Дмитрий Яковлев. — Книгу хотели издать еще пять или шесть лет назад, но тогда не решились. Было совсем не ясно где искать аудиторию. Сейчас ситуация чуть лучше, но не идеальна».

Мануэле Фьор Фрагмент комикса Мануэле Фьора «Пять тысяч километров в секунду»

Роман рассказывает о судьбах Лючии и Пьеро, которые из родной Италии отправились на «поиски лучшей жизни» в другие страны. Она — в Норвегию, он — в Египет. Несмотря на кажущееся успокоение, герои не находят себе места в чужой стране и встречаются уже на родине спустя много лет.

Перевод романа с итальянского осуществил Михаил Визель:

«При переводе графических романов есть одна даже не трудность, а специфика — «укладка», скорее свойственная кино, а не литературе. Нужно уложить реплику в выделенное для нее облачко. Поскольку переводы всегда длиннее оригиналов процентов на двадцать, а итальянский язык на столько же компактнее русского, определённая трудность тут есть».

Несмотря на то, что центральной темой романа является любовь героев, именно это чувство остается «за кадром». Автор опустил стандартное повествование о любви, оставив лишь те моменты, которые добавили книге реалистичности.

Свою лепту в правдивость повествования внесла и графическая составляющая романа. Если зачастую в комиксах используются схематические рисунки, то в своем романе Фьор устроил настоящую галерею картин, выполненных акварелью. Многочисленные пейзажи итальянских улиц, природы Норвегии и египетских пирамид не позволяют читателю быстро перелистнуть страницу, заставляя рассматривать мастерски прорисованные детали.

«5000 км в секунду» — это невероятно красивая, просто завораживающая книга, и работать с ней — одно удовольствие, — делится Ольга Лаврентьева, осуществившая леттеринг. — Оригинальные страницы нарисованы акварелью на бумаге с фактурой. Все звуки написаны поверх рисунка, кисточкой, иногда полупрозрачно. Это радость для читателя и монотонный труд для дизайнера. Нужно было, чтобы в русском издании все звуки выглядели нарисованными кистью. Всё это делалось на компьютере, разумеется. Очень важно было сымитировать неровность, живость линий, сохранить цветовые переходы, а где-то — восстановить фактуру фона под текстом, как будто всё так и было».

Произведение делится на пять глав, отделенных друг от друга изображениями падающих капель воды. С каждой новой главой их становится все больше, что ясно дает понять читателю о быстротечности жизни и прожитых героями годах. В новых эпизодах они становятся всё старше, что видно не только по их изображениям.

«Особенностью «Пяти тысяч километров…» является его многоязычие и мультикультурность. Герои-итальянцы общаются с норвежцами, арабами, американцами… При этом у образованного героя хороший английский — я передавал его латиницей. А арабские таксисты говорят на ломаном английском — я передавал эту ломаность кириллицей, — рассказывает Михаил Визель. — Да и сами шестнадцатилетние герои совсем не равны себе в возрасте тридцать и старше. Они меняются, и меняется их язык. Герои на наших глазах проходят путь от робкой юношеской влюблённости и эмоциональной незрелости к взрослости и даже опустошенности. Так же разнообразен визуальный ряд: от целомудренного лаконизма до раскрепощённости. И всегда — уверенный реалистический рисунок. В русской культуре графических романов такого еще не было».

За книгу «Пять тысяч километров в секунду» Мануэле Фьор в 2010 году получил премию «Лучший автор» на итальянском фестивале комиксов «Игры и комиксы в Лукке» и в 2011 году премию «Лучшая книга» Ангулемского фестиваля во Франции.