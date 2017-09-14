Санкт-Петербург, 14 сентября, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Сегодня, 14 сентября, в Русском Музее открылась выставка «Мечты о мировом расцвете», составленная из живописных произведений русских и советских художников, посвященных двум революциям и первым десятилетиям Советской власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Натан Альтман. Петрокоммуна. 1921

Выставка приурочена к 100-летию Октябрьской революции. Ее название отсылает к картине художника Павла Филонова «Цветы мирового расцвета», написанной еще в 1915 году. Кроме работ этого неординарного художника-мыслителя, которые широко представлены на выставке, экпонируются полотна множества очень непохожих друг на друга авторов, которые, каждый по-своему, отразили великий исторический перелом и связанные с революцией ожидания, мечты о совершенно новой, небывалой и светлой жизни.

Все произведения выставки складываются в цельную картину, хотя они созданы представителями разных, порой остро враждовавших, течений и школ в изобразительном искусстве того времени — от реалистов до кубистов и супрематистов. Но все они объединены страстной верой в благие перемены и наступление эпохи всеобщего счастья и величия Человека.

Илья Репин. Какой Простор! 1903

Экспозиция открывается картиной Ильи Репина «Какой Простор!» — настоящим гимном творческой молодости и свободе, созданным в 1903 году, и проводит посетителя по трем десятилетиям, полным надежд, борьбы и труда. На выставке собраны работы Кузьмы Петрова-Водкина, Казимира Малевича, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Александра Самохвалова, Александра Дейнеки и других художников, пристально вглядывавшихся в лицо своего времени. Среди картин — портреты рабочих, крестьян, красноармейцев, сцены революционных сражений и хроники трудовых будней, лаконичные натюрморты суровых 20-х, философские, полные символизма работы и полотна, похожие на музыку в красках.

На выставке представлена художественно-поэтическая композиция по поэме Александра Блока «Двенадцать», чтение которой сопровождают ожившие иллюстрации Юрия Анненкова и кадры из старых кинофильмов. Закроется выставка 20 ноября.