Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Дискуссии по вопросу о включении в повестку Генассамблеи ООН инициативы Молдавии о выводе российских войск из Приднестровья отложены до октября. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя сессии Генассамблеи Бренден Варма, передаёт теелканал RT.

Kremlin.ru На сессии Генеральной Ассамблеи ООН

«В соответствии с договорённостью между делегациями заинтересованных стран, генеральный комитет принял решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдёт в октябре», — сказал Варма.

Как передавало ИА REGNUM, в августе постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинёв обратился в ООН с просьбой включить в повестку дня ближайшей сессии Генеральной ассамблеи пункта о «полном выводе иностранных вооружённых сил с территории Молдавии».

После этого посол Молдавии Андрей Негуца был вызван в МИД России. Молдавскому дипломату было передано, что Москва рассматривают инициативу Кишенёва как недружественный шаг, «игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре».

«Инициаторы этих действий, не отвечающих чаяниям значительной части молдавских граждан, должны отдавать себе отчёт в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования», — заявили в МИД России.

Президент Молдавии Игорь Додон выступает против предложения правительства и настаивает на сохранении российского военного присутствия в Приднестровье.