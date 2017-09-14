Вашингтон, 14 сентября, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Власти США внесли в санкционный список две украинские авиакомпании — «Дарт» и «Хорс». Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Khors.com.ua Самолет украинской авиакомпании «Хорс»

Сообщается, что украинские авиакомпании «Дарт» и «Хорс» попали в список вторичных санкций по Исламской Республике Иран за оказание поддержки внесенным в список санкций авиакомпаниям.

Речь идёт об иранской авиакомпании Caspian Airlines и иракской Al-Naser Airlines. США обвиняют эти авиакомпании в поддержке войскового подразделения «Кудс» из Корпуса стражей исламской революции — элитного военного подразделения в Иране. Кроме того, авиакомпании обвиняются в незаконной перевозке оружия из Ирана в Сирию.

Что касается украинских «Дарт» и «Хорс», то они специализируются на пассажирских и чартерных перевозках по Европе, Ближнему Востоку и Африке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США внесли 18 организаций и физических лиц в список санкций, связанный с ракетной программой Ирана. Тегеран осудил действия Вашингтона и пообещал, что примет ответные меры на очередные недружественные действия.