Мадрид, 14 сентября, 2017, 21:51 — ИА Регнум. 14 сентября на стадионе «Эль-Мадригал» между командами «Вильярреал» и «Астана» был разыгран матч 1-го тура группы A турнира ЛЕ. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «желтой субмарины».

Дмитрий Садовников Денис Черышев

На 26-й минуте Никола Сансоне открыл счет точным ударом в дальний угол после заброса Хуаме Косты — 1:0.

На экваторе второго тайма казахский защитник Юрий Логвиненко сравнял счет ударом головы после подачи Патрика Твумаси с углового — 1:1.

Через 7 минут форвард сборной ДР Конго Седрик Бакамбу вывел испанский клуб вперед — 2:1.

В следующей же атаке «Вильярреал» решил все вопросы об исходе — 3:1. Автором гола стал российский вингер Денис Черышев, вышедший на замену — 3:1. Голевую передачу на свой счет записал Родриго Эрнандес.

Статистика матча («Вильярреал"/"Астана»)

Удары 10/12

Удары в створ 6/5

Владение 54%/46%

Фолы 5/14

Благодаря набранный 3-мя очками «Вильярреал» поднялся на первую строчку. «Астана» расположилась на последнем месте без очков.

Составы на матч:

«Вильярреал»: Барбоса, Марио, Семедо, Бонера, Коста, Форналс, Кастильехо, Тригерос, Эрнандес, Унал, Сансоне.

«Астана»: Эрич, Аничич, Логвиненко, Постников, Шомко, Мужиков, Граховац, Бейсебеков, Маевский, Твумаси, Муртузаев.

Главный арбитр матча: Сдржан Йованович.

Предупреждения: Логвиненко — 57, Аничич — 71, Марио — 88.

Голы: Сансоне 16 — 1:0, Логвиненко 68 — 1:1, Бакка 75 — 2:1, Черышев 77 — 3:1.