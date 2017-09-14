Рим, 14 сентября, 2017, 21:49 — ИА Регнум. 14 сентября на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» между командами «Аталанта» и «Эвертон» был разыгран матч 1-го тура группы Е турнира ЛЕ. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу итальянцев.

Футбол

На 27-й минуте итальянский крайний защитник Андреа Масьелло открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 1:0.

Через 14 минут скоростной аргентинский вингер Алехандро Гомес удвоил преимущество в счете великолепным ударом с угла штрафной площади в дальнюю «девятку» — 2:0.

На 44-й минуте Бриан Кристанте снял все вопросы об исходе встречи, замкнув поперечную передачу Петаньи — 3:0.

Статистика матча («Аталанта«/»Эвертон»)

Удары 11/5

Удары в створ 7/2

Владение 53%/47%

Фолы 7/8

На данный момент «Аталанта» поднялась на первую строчку, набрав 3 очка. «Эвертон» без очков опустился на последнее место.

Составы на матч:

«Аталанта»: Бериша, Толои, Масьелло, Паломино, Кристанте, Фройлер, де Рон, Кастань, Хатебур, Гомес, Петанья.

«Эвертон»: Стекеленбург, Бейнс, Кин, Джагелка, Холгейт, Шнайдерлен, Руни, Сигурдссон, Бешич, Влашич, Калверт-Левин.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Масьелло — 33, Сигурдссон — 63.

Голы: Масьелло 27 — 1:0, Гомес 41 — 2:0, Кристанте 44 — 3:0.