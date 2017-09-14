Санкт-Петербург, 14 сентября, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Символом стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове Северной столицы станет баклан. Об этом заявила 14 сентября директор по связям с общественностью футбольного клуба «Зенит» Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend 2017 в Петербурге.

Gov.spb.ru Виталий Мутко и Игорь Албин на стадионе «Санкт-Петербург»

По словам Жанны Дембо, на стадионе будут установлены указатели в форме бакланов и ростовая кукла-баклан.

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в интервью одному из спортивных изданий в конце августа заявил, что виновниками обнаружившихся протечек раздвижной кровли стадиона «Санкт-Петербург» являются бакланы, которые «своим мощным клювом» якобы разрушают целостность прочной светоотражающей пленки.

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Позже Игорь Албин призвал не относиться к его словам о бакланах всерьез, поскольку это, мол, шутка. «Рад, если кого-то повеселил. Но, в каждой шутке есть… доля шутки», — написал он на своей странице в соцсети.

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Стадион под неофициальным названием «Зенит-Арена» получил печальную известность тем, что стал самым дорогим спортивным объектом в России, стоимость которого за 10 лет строительства превысила 43 млрд рублей.

Стадион также оказался в эпицентре целого ряда коррупционных скандалов, а его инженерные системы — выдвижное поле и раздвижная крыша, а также ряд других — подвергались резкой критике специалистов и общественности.