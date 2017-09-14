Ереван, 14 сентября, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Самый громкий скандал последних дней в Ереване — это закрытие по указанию министерства культуры Армении выставки под названием «Затмение», организованной Дом-музеем Ованнеса Туманяна и посвященной жертвам сталинских репрессий и политических преследований в советское время, жертвами которых в 1920—1953 годах стали 45 тысяч человек, в том числе Гарегин Нжде, который считается идеологом правящей Республиканской партии Армении.

toumanian.am Выставка «Затмение» у Дома-музея Ованнеса Туманяна

За последние 25 лет эта тема не была в числе запрещённых в Армении, поэтому решение Минкульта выглядит более чем странным. В данном случае также заметен бардак и несогласованность, царящие в армянских министерствах и ведомствах.

Выставка, которая открылась в начале августа, была закрыта спустя почти что месяц. Как пояснил сегодня, 14 сентября, министр культуры Армении Армен Амирян, якобы из-за того, что музей должен был согласовать выставку, чего не было сделано. Примечательно, что на официальной странице Минкульта Армении в социальной сети «Фейсбук» до сих про висит анонс о начале выставки.

Масла в огонь, своим нелепым комментарием подлила заместитель министра культуры Армении Арев Самуелян, которая заявила, что выставка была закрыта, так как «была политизирована».

«Мы должны смотреть на историю ясным взглядом, она была немного политизирована. Наверное, нужно было немного подготовить общество. После некоторых корректировок она вновь будет открыта», — сказала замминистра культуры.

Министр культуры Армен Амирян сегодня был вынужден подкорректировать слова подчинённой, заявив, что у министерства нет никаких возражений «в связи с содержанием» выставки.

«Мы предложили дирекции музея пересмотреть свои представления, согласовать их с соответствующим управлением министерства. После соответствующего оформления выставка вновь может быть открыта. Тем более, лично я не вижу никаких проблем с содержанием, потому что в представленных там материалах упоминаются и имена моих родственников», — сказал министр.

Во время вчерашнего парламентского часа в парламенте Армении позицию правительства Армении по данному вопросу представил министр юстиции Давид Арутюнян.

По его словам, все в курсе, какую позицию занимает Армения в связи с эпохой ленинской и сталинской тирании: «В этом году исполняется 100 лет со дня Октябрьской революции, после которой начались серьезные нарушения прав человека и в Армении, которые достигли своего пика в 37-ом году. Сегодня мы должны затронуть 80-летие этого печального года. Оценка этим событиям дана на государственном уровне. В школах, в учебниках, как мировой истории, так и по армянской литературе, мы даем четкую оценку этому периоду. Оценка этого периода отражается также в том, что мы собираемся построить Мемориальный музей. Попытка политизировать всего лишь совместную работу государственного учреждения и ГНКО, я думаю, неуместна. Позиция ясна, изменений в ней не произошло» (цитата по aravot. am).

Давид Арутюнян призвал не выискивать политических подтекстов. «Что касается трех сыновей Ованнеса Туманяна из четырех, ставших жертвой этой тирании, то я должен сказать, что выставка проработала 22 дня. Политизировать трудовые и административные отношения бессмысленно, и я просто сожалею, что произошел подобный инцидент».

По мнению Арутюняна, выставка должна получить широкое распространение: «Мы на этом не остановимся, в этом году исполняется 80 лет, и мы организуем более масштабные мероприятия».

Из четырех фракций Национального собрания Армении представители оппозиционного блока «Елк» («Выход») и «Дашнакцутюн» выступили с осуждением закрытия выставки под названием «Затмение».

В своем заявлении «Елк» подчеркивает, что такая политика Министерства культуры достойна осуждения, она соответствует стилю работы советской тоталитарной системы и может стать крайне опасным прецедентом. Это также «вероломное проявление культурной цензуры, обусловленной политическими соображениями и неспособностью встретиться лицом к лицу с собственной историей вследствие крайне ограниченного мышления» (цитата по azatutyun. am).

Член фракции «Елк» Арам Саргсян считает, что общественность должна осудить произошедшее, а Министерство культуры должно восстановить выставку без цензуры и принести свои извинения.

«Министерство культуры не должно превращаться в культурную полицию, тем более в тех вопросах, которые нуждаются в исторической выверке. Мы считаем, что угрозы, прозвучавшие в адрес дирекции музея, должны быть устранены и должен начаться соответствующий процесс с целью предотвращения подобных случаев», — сказал Саргсян.

Глава фракции «Дашнакцутюн», находящейся в коалиции с властью, Армен Рустамян говорит, что хотя он не знаком со всеми деталями этой истории, однако считает закрытие выставки возмутительным.

«Не знаю, на каком официальном основании это было сделано, но есть необходимость в том, чтобы обществу был дан удовлетворяющий ответ. А то, что сделала госпожа Тухикян (директор Дома-музея), думаю, является очень логичной идеей, и связать это с Ованнесом Туманяном тоже было очень логично, трое детей Туманяна стали жертвами [большевистской диктатуры]», — сказал Рустамян.

Между тем, во фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) в основном не были осведомлены о том, что выставка, посвященная жертвам большевистских репрессий, была закрыта по распоряжению замминистра культуры. Руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян пообещал уточнить детали у министра культуры Армена Амиряна.

Председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, бывший министр юстиции Грайр Товмасян также не знал о выставке, он признался, что далек от искусства и с Нарине Тухикян не знаком.