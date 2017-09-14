Акапулько, Мексика, 14 сентября, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Тропический шторм «Макс», усилившийся в Тихом океане до уровня урагана, движется к южному побережью Мексики, сообщает агентство Associated Press.

NOAA Ураган

По информации Associated Press, ссылающегося на Национальный центр США по предупреждению ураганов, удар стихии может обрушиться, в том числе, на популярный курорт Акапулько.

В Центре также сообщили, что предупредили о надвигающемся урагане «Макс» население прибрежных районов Мексики в районах между Сиуатанехо и Пунта Мальдонадо.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября на регион Карибского бассейна обрушился ураган «Ирма», который прошел по островам Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, северному побережью Пуэрто-Рико и Доминиканской республики, северу Гаити и Багамским островам, а затем дошел до Флориды.

Жертвами урагана «Ирма» стали более 50 человек, а общий ущерб от стихии составил порядка $100 млрд. До этого, 25 августа, юг США подвергся удару урагана «Харви», причинившего ущерб, который на данный момент оценивается в $190 млрд.