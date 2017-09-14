Петрозаводск, 14 сентября, 2017, 21:40 — ИА Регнум. На заседании Центральной избирательной комиссии Карелии сегодня, 14 сентября, были официально определены результаты выборов главы республики, состоявшихся 10 сентября 2017 года. Как отметил председатель республиканской ЦИК Алексей Бахилин, выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений.

Пресс-служба главы Карелии Вручение удостоверения Артуру Парфенчикову

Выборы главы Карелии признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность главы региона избирком постановил считать Парфенчикова Артура Олеговича, получившего 95 822 голоса избирателей, что составляет 61,34%, то есть, более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших участие в выборах.

Артуру Парфенчикову вручено соответствующее удостоверение, рассказала пресс-секретарь регионального руководителя Марина Кабатюк.

Напомним, ближе всех к результату кандидата от «Единой России» 10 сентября смогла подобраться представитель «Справедливой России» Ирина Петеляева с 18,05% голосов (28 203 избирателя). За коммуниста (КПРФ) Евгения Ульянова отдали свои голоса 12,13% избирателей (18 942 человека). Замыкает список Евгений Беседный из ЛДПР — 5,68% (8877 голосов).

Явка на выборах главы Карелии составила 29,23% от общего числа избирателей республики.

Также отметим, что сегодня в соцсети Ирина Петеляева распространила заявление о том, что «Справедливая Россия» не признаёт результаты выборов и требует провести новое голосование за кандидатов на должность главы республики.