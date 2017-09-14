Москва, 14 сентября, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Прямые выборы глав субъектов РФ прошли в 16 регионах, в них приняли участие 72 кандидата из 13 политических партий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

«Во всех регионах поддержку большинства получили наши кандидаты, которые были предложены Президентом России. Предварительные итоги выборов глав регионов уже известны. Результаты составили от 89% в Мордовии до 60% в Томской области», — заявил на заседании Президиума Генсовета «Единой России» секретарь Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

По его словам, в рамках предварительного голосования кандидаты от «Единой России» провели большое количество встреч с местными и первичными отделениями, благодаря чему удалось донести позицию «Единой России» до муниципальных депутатов, которые впоследствии дали свои подписи в поддержку для их выдвижения.

Также в шести субъектах РФ прошли выборы в региональные заксобрания, замещалось 309 мандатов, 190 — по списку и 119 — по одномандатным округам. В итоге «Единая Россия», по предварительным данным, получила 240 мандатов, что позволит сформировать в каждом из законодательных собраний конституционное большинство для реализации программы партии и курса Президента РФ.

«Конкурс составил более 8 человек на место, что говорит о серьезной конкуренции. Предварительные результаты следующие: Краснодарский край — 70,8%, Пенза — 69%, Саратов — 66,8%, Удмуртия — 63%, Северная Осетия — 59%, Сахалин — 44,6%», — сообщил Сергей Неверов.

Кроме того, прошли выборы депутатов административных центров в 11 субъектах РФ, а также выборы главы Якутска.

«Это от 35,5% в Кирове до 63,7% в Черкесске. Обращу внимание на выборы в Омске, где мы получили 38,6% голосов. Мы опередили КПРФ примерно на 10%, а год назад это был единственный город, где мы уступили коммунистам. Нынешний результат говорит о нашей активной работе. На выборы в административных центрах мы получили 261 мандат. По одномандатным округам наши кандидаты победили в 149 из 168 округов. По спискам получился достаточно высокий уровень поддержки. Уверенную победу одержал наш кандидат на выборах в Якутске, получивший 68,4%. Также в Ленинградской области на довыборах в Госдуму победил наш кандидат Сергей Яхнюк с результатом 60,61%», — заявил Сергей Неверов.

В Единый день голосования избирались 1463 главы в органы местного самоуправления.

«На выборах в органы МСУ замещалось 35 914 мандатов, мы выдвинули кандидатов на 98% замещения и получили 74% мандатов от общего числа. Особое внимание было приковано к выборам в Москве. На муниципальных выборах замещалось 1502 мандата. По предварительным данным, 1154 кандидата от нашей партии одержали победу, это более 76%. Также в муниципальные образования избрано порядка 108 кандидатов-самовыдвиженцев», — рассказал секретарь Генерального совета «Единой России».

Говоря о проведении избирательной кампании, секретарь Генсовета «Единой России» подчеркнул, что «Единая Россия» сделала ставку на живое общение с людьми, а также на процедуру предварительного голосования. Это, по его мнению, позволило серьезно обновить состав региональных парламентов, органов представительной власти в административных центрах.

«В общей сложности за активный период избирательной кампании нашими кандидатами было проведено 26 994 встречи», — заявил секретарь Сергей Неверов.

По его словам, до конца месяца «Единая Россия» должна провести с регионами все уставные мероприятия по формированию фракций представительных органов субъектов РФ.

Секретарь Генсовета партии призвал однопартийцев в регионах при распределении постов в законодательных собраниях, административных центрах дать возможность всем парламентским партиям занять руководящие посты в представительных органах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования 10 сентября выборы прошли в 82 субъектах РФ, где замещалось около 37 тыс. мандатов.

В общей сложности состоялось более 5 800 избирательных кампаний на территории страны.

Прямые выборы глав проходили в 16 регионах, в них принимали участие 72 кандидата из 13 политических партий.