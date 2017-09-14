Берлин, 14 сентября, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Причиной сбоя в работе мессенджера Telegram, произошедшего вечером 13 сентября, стал неожиданный всплеск активности пользователей. Об этом заявил основатель сервиса Павел Дуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

«Вчера Telegram испытал нечто необыкновенное. В 17:45 произошел огромный всплеск пользовательской активности, который превысил нашу пиковую нагрузку в пять раз», — написал Дуров в своём блоге.

«Мы используем распределённую серверную инфраструктуру, поэтому пиковые нагрузки не могут привести к падению всего Telegram. Однако, если один из кластеров Telegram сильно затронут, некоторые из наших пользователей могут испытывать трудности при отправке и получении сообщений», — отметил он.

Дуров отметил, что наиболее всего в результате сбоя пострадали пользователи в Германии, Ираке и странах СНГ, в том числе в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии.

«Мы определили источник проблемы и устранили узкие места в нашей инфраструктуре, которые привели к сбою», — добавил Дуров, заверив, что пиковые нагрузки «больше не будут проблемой».

Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября пользователи в разных странах мира сообщали о затруднениях при пользовании Telegram. Сообщалось, что проблемы наблюдались как при работе с мобильным приложением, так и в версии для ПК.