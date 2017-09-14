Москва, 14 сентября, 2017, 21:19 — ИА Регнум. ЦИК РФ направил своих представителей в Мордовию, Краснодарский край и Республику Северная Осетия — Алания для проверки информации о нарушениях на прошедших выборах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

«С 13 по 15 сентября члены ЦИК России совместно с представителями парламентских партий проводят проверку соблюдения избирательного законодательства на выборах 10 сентября в трех субъектах Российской Федерации. Валерий Крюков — в Краснодарском крае, Сергей Сироткин — в Республике Мордовия, Евгений Шевченко — в Республике Северная Осетия — Алания», — говорится в сообщении пресс-службы Центризбиркома в четверг, 14 сентября.

В сообщении отмечается, что «это профессионалы, которые смогут сделать объективный вывод о том, были ли нарушения, а если были, то какие», а также, что можно сделать, чтобы «результат голосования ни у кого не вызывал сомнений».

«Мы уверены, что анализ документов, беседы с теми, кто писал жалобы, позволит нам достичь того результата, который мы перед собой поставили», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.

По его мнению, члены каждой группы имеют возможность объективно посмотреть на все происходившие события, объективно их оценить и «сделать выводы о необходимости пересчитывать голоса, а также отмены результатов голосования на том или ином избирательном участке».

«Эти предложения будут сформулированы участниками рабочих групп. У них есть свои аргументы и свой взгляд на процессы. В ходе этих встреч и проверки соответствующих документов мы сможем сделать вывод, какие меры нужно предпринять в ближайшее время в том или ином регионе», — отметил Николай Булаев.

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