Псков, 14 сентября, 2017, 21:12 — ИА Регнум. В территориальной избирательной комиссии (ТИК) Пскова сегодня, 14 сентября, были задержаны четверо членов КПРФ, в том числе новые депутаты Псковской городской думы, избранных в ходе выборов 10 сентября. Как сообщает «Псковская лента новостей», четверо коммунистов пришли в ТИК Пскова, чтобы получить мандаты депутатов городской думы шестого созыва.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Рекламный щит КПРФ

Но председатель ТИК Владимир Кротов заявил, что его пытаются взять в заложники и вызвал в избирком представителей силовых ведомств.

Депутат Псковского областного собрания, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко пояснил изданию «АиФ Псков», что депутаты пришли, «чтобы подать заявление на мандат для участия в завтрашнем заседании Псковской городской думы».

«Но по непонятным причинам председатель избиркома не захотел принимать документы, а вместо этого вышел на улицу и вызвал полицию, которой рассказал, что его удерживают насильно и не выпускают», — заявил он.

По данным газеты «Псковская губерния», задержаны полицией и доставлены в СУ СК России по Псковской области Александр Баев, Дмитрий Михайлов, Сергей Федоров, Александр Тимофеев и представитель ТИК Пскова с правом совещательного голоса Михаил Михайлов.

Глава Пскова Иван Цецерский, который также является избранным депутатом думы шестого созыва и был депутатом думы предыдущего созыва, назвал произошедшее «политической провокацией» и выразил сожаление, что «избранные депутаты демонстрируют незнание законодательной базы, нарушая тем самым избирательное законодательство».

Цецерский также назвал легитимной сессию Псковской городской думы предыдущего созыва, назначенную на завтра, 15 сентября, и выразил надежду, что «депутатам удастся рассмотреть в спокойной и деловой обстановке, без провокационных высказываний и поступков, важные для жизни города нормотворческие документы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди вопросов, которые хочет рассмотреть дума города прежнего состава — изменения в городской бюджет, а также проведение конкурса на замещение должности главы администрации Пскова.

Напомним, ТИК Пскова признала выборы в Псковскую городскую думу шестого созыва состоявшимися и утвердила их результаты 12 сентября.