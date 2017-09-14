Дамаск, 14 сентября, 2017, 20:50 — ИА Регнум. «Российское вмешательство в Сирии, как ни пытались представить его повторением неудачного советского опыта в Афганистане, стало настоящим триумфом для русских», — пишет отставной французский полковник Мишель Гойя на страницах издания Le Monde.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«Цель, которую перед собой ставили московские военачальники, достигнута: им удалось возродить боевой дух армии правительства Сирии, остановить продвижение сил Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а после взятия Алеппо при неоценимой помощи российской авиации и оседлать важнейшую транспортную ось страны — трассу М5. До окончания войны еще далеко, но ситуация уже такова, что Башар Асад не может ее проиграть», — уверен эксперт.

Автор отмечает «еще одно несомненное достоинство — результаты были достигнуты ограниченными ресурсами: Москва задействовала не более четырех-пяти тысяч человек и 50—70 самолетов. Ее расходы на войну составили не более трех миллионов евро в день. По объему эти ресурсы — в четыре-пять раз меньше, чем те, что затрачивают американцы».

Аналитик подчеркивает, что российские военные смогли разрешить «тактический кризис», который затянул в свое время в болото афганской войны советский воинский контингент. На этот раз Москва действовала малыми эффективными подвижными группами, главным образом, воздушными, комбинируя удары, наносимые самолетами и вертолетами, отдав со временем предпочтение последним. Воздушная бригада работала в высоком ритме, совершая до 1000 вылетов в день. Разумным было и то, что по большей части русские использовали самолеты с базы Хмеймим, располагавшейся к Алеппо намного ближе, чем Эш-Шайрат и Тияс.

«По данным веб-сайта Airwars, в первые пять месяцев участия российских войск в сражениях сирийской войны было убито 2000 мирных жителей, затем, по мере обретения опыта летчиками, потери мирного населения значительно уменьшились», — выделяет Гойя в качестве важной детали своего анализа действий военных РФ в Сирии.

«Операции 2016 и 2017 годов явились свидетельством высокого уровня мастерства, достигнутого российскими стратегами при планировании комбинированных операций. По сравнению с тем, что мы наблюдали во время войны в Грузии 2008 года, российская армия поднялась на несколько ступенек», — заключает французский специалист.