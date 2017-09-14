Тула, 14 сентября, 2017, 20:44 — ИА Регнум. В Москве на совещании принято решение о назначении руководства тульского регионального отделения Общероссийской некоммерческой организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». По решению участников совещания должность руководителя отделения была предложена Александру Лучину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Лучин Александр Николаевич, уроженец Тульской области, ранее там работал на должностях заместителя министра по внутренней политике и развитию местного самоуправления, советником-наставником правительства Тульской области.

Работа по общественному контролю исполнения законодательства и принимаемых мер по борьбе с коррупцией проводится в рамках антикоррупционных посланий президента РФ.