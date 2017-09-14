Роли, США, 14 сентября, 2017, 20:42 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 американских военнослужащих получили ранения в результате взрыва во время учений в Северной Каролине, передаёт Fox News.

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По информации телеканала, инцидент произошёл на полигоне военной базы Форт-Брэгг, где проходят подготовку десантники и бойцы подразделений специального назначения.

Сообщается, что некоторые из пострадавших были доставлены на вертолёте в военный госпиталь Womac Army Medical Center.

Представитель Командования специальных операций Роб Бокхолт подтвердил информацию об инциденте, однако подробностей раскрывать не стал. Он также не уточнил, насколько серьёзен характер полученных военнослужащими ранений.

Отметим, что это не первое ЧП в американской армии за последние сутки. Ранее 15 военнослужащих получили ранения в результате возгорания машины-амфибии на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии.