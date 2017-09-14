Чебоксары, 14 сентября, 2017, 20:38 — ИА Регнум. В Чувашии долги за газ продолжают расти. Как сообщили ИА REGNUM в ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», просроченная задолженность накануне отопительного сезона достигла почти 1,77 млн рублей.

Gmch.ru Теплотрасса в Шумерле

На начало сентября общая дебиторская задолженность потребителей Чувашии составила 1,87 млрд рублей. В том числе просроченная задолженность — 1,7673 млрд рублей, что на 329 млн рублей (22,87%) больше к уровню 1 сентября 2016 года. Из них долги за поставленный природный газ для муниципальных нужд районов и городов республики составляют 1,15 млрд рублей, что на 285,6 млн рублей (33%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Газовики констатируют, что руководителями муниципалитетов и теплоснабжающих организаций не исполняется график погашения просроченной задолженности, подписанный в январе 2017 года генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Кириллом Селезневым и главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Напомним, график погашения просроченной задолженности за газ касался проблемных предприятий и предполагал трёхлетнюю рассрочку платежей при условии 100-процентной оплаты текущего потребления. По состоянию на 1 сентября, сумма невыполнения составляет 287,5 млн рублей, график выполнен лишь администрацией Ибресинского района. Ранее ответственность за «действия или бездействие» в связи с резким ростом задолженности глава Чувашии Михаил Игнатьев свёл к руководителям муниципалитетов и Госжилинспекции республики.

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На начало отопительного сезона наиболее проблемными в части расчётов остаются теплоснабжающие организации Вурнарского, Козловского, Марпосадского, Порецкого, Чебоксарского районов и городов Алатырь, Канаш, Чебоксары, Шумерля. Напомним, накануне отопительного сезона, с 26 сентября 2017 года, к должникам могут применяться меры в соответствии с постановлением правительства РФ о порядке ограничения подачи и отбора газа. Это значит, что поставки отдельным теплоснабжающим организациям-должникам могут быть ограничены.

Наиболее проблемные муниципалитеты в части расчётов за газ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2017 года на пресс-конференции председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков выделил два «сдерживающих фактора»: «забывчивость» региональных властей о своих обязательствах и растущие долги за газ.

«Неисполнение обязательств региональными властями и растущие долги за газ — главные сдерживающие факторы развития газификации», — подчеркнул Зубков, отметив, что в результате в ряде регионов из-за долгов «сдерживаем газификацию, а то и полностью прекращаем».