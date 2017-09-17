Киев, 18 сентября, 2017, 02:36 — ИА Регнум. Участие Польши в стратегическом запуске человека без гражданства Михаила Саакашвили на территорию Украины может быть сигналом о наличии далеко идущих планов Варшавы. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Дыра

Вызывающее поведение Польши в последнее время уже неоднократно служило источников предположений о том, что США пытаются сделать из своего восточноевропейского союзника новую точку сборки для устраивающей Вашингтон Европы — более управляемой и покладистой. Но для этого Польше следовало бы еще чуть-чуть подрасти. Львовская резиденция Саакашвили, с которой выдачи его центральным киевским властям, очевидно, не произойдет, может стать тем местом, с которого начнется раздел Украины в пользу польских выгодоприобретателей.

Отход на задний план договоренностей, достигнутых в рамках Минского формата, говорит о том, что в дело может вступить следующая модель отношений. Подтвержденное Петром Порошенко бессилие нынешней украинской администрации делает его самого и его команду политическими ничтожествами, не способными в ближайшем будущем быть стороной каких-либо переговоров. Похоже, что политические активисты новой украинской оппозиции с грузинским акцентом не будут дожидаться выборов, а сделают ставку на смещение нынешней власти явочным порядком.

Что означает такой сценарий для ближайших соседней Украины, читайте в статье: Возвращение Саакашвили: США открыли сезон охоты на Порошенко

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