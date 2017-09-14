Москва, 14 сентября, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Члены Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе заседания 14 сентября определили планы законотворческой работы на осеннюю и весеннюю сессии Госдумы. Активисты выделили пять приоритетных направлений: экология, социальные проблемы, защита прав граждан в финансовой и экономической сфере, а также защита СМИ и законодательное обеспечение проектов ОНФ. Также в планах — работа над корректировкой федерального бюджета.

Борис Ефимов, Николай Долгоруков. Закон. 1951

«На осеннюю сессию этого года и весеннюю сессию 2018 г. мы определили для себя пять приоритетных направлений законотворческой деятельности: это экология, социальные проблемы, защита прав граждан в финансовой и экономической сфере, а также защита СМИ и законодательное обеспечение проектов ОНФ. Хочу подчеркнуть: все законодательные инициативы Народного фронта непосредственно направлены на улучшение тех или иных сфер жизни населения нашей страны. Мы не занимаемся подготовкой законопроектов, не имеющих прямого практического эффекта для людей, а потому мы уверенно, если хотите — яростно, отстаиваем их прохождение в Госдуме и имеем достаточно высокий показатель успешно реализованных инициатив — около 68%», — сообщила координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.

Отдельной линией в работе депутатов-активистов ОНФ станет доработка федерального бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Правительство намерено внести его в Госдуму в конце сентября.

«Одна из основных задач — добиться включения в федеральный бюджет дополнительных средств на поддержку ведущих коллективов в области культуры и искусства, являющихся получателями грантов президента РФ. Соответствующие поручения глава государства дал в этом году по итогам Медиафорума ОНФ. Более того, ОНФ сосредоточится на сохранении в бюджете, как минимум, в прежних объемах господдержки региональных СМИ, реализующих социально значимые проекты. В 2017 году благодаря усилиям ОНФ эту сумму удалось довести до 300 млн рублей», — подчеркнула Наталья Костенко.

Члены Центрального штаба ОНФ также подвели итоги уже проведенной законотворческой работы. Из 44 законодательных инициатив, внесенных активистами Народного фронта с 2013 г., были реализованы 30 (68%), остальные находятся на рассмотрении Госдумы. Наибольшее число законопроектов касалось социальной сферы, общественного контроля и защиты прав потребителей. При этом главными итогами работы в минувшую весеннюю сессию парламента Наталья Костенко назвала поправки, предусматривающие совершенствование правил создания и функционирования «зеленых щитов» и ограничение действия норм «лесной амнистии».

Так, изначальный вариант законопроекта о «лесной амнистии» позволял включать лесные массивы в состав населенных пунктов, что могло бы привести к резкому увеличению темпов исчезновения лесов и серьезному ущербу для окружающей среды. Благодаря поправкам депутатов-активистов ОНФ эти риски удалось существенно снизить. Сейчас региональные отделения Народного фронта запускают процесс общественного контроля за реализацией закона «о лесной амнистии».

«Мы будем внимательно следить за всеми сообщениями о злоупотреблениях при исполнении принятого закона и при каждом выявленном случае вместе с прокуратурой — добиваться устранения нарушений. Кроме того, мы принимаем превентивные меры, чтобы минимизировать несправедливость при применении закона «о лесной амнистии»: к примеру, сейчас добиваемся того, чтобы уникальная Бухта Ласпи в г. Севастополе во исполнение поручения президента РФ приобрела статус особо охраняемой природной территории и тем самым могла бы быть спасена от различного рода злоупотреблений», — сообщил эксперт Центрального штаба ОНФ, руководитель Центра содействия законотворчеству Вадим Виноградов.

Участники заседания Центрального штаба ОНФ отметили, что в новом законодательном сезоне они будут добиваться принятия ряда внесенных активистами Народного фронта законопроектов, которые находятся на рассмотрении нижней палаты парламента. Среди них — законопроекты ОНФ о юридическом закреплении понятия «региональное СМИ», о повышении кворума при проведении общего собрания дольщиков сельхозземель с 20% до 50% и о расширении способов их оповещения, об изменении порядка принятия решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций, о введении института общественного обсуждения условий передачи объектов ЖКХ в концессию, о разумной ответственности для СМИ за нарушение правил возрастной маркировки телепрограммы, о законодательном регулировании функционирования мемориалов «Вечный огонь». Большинство законопроектов уже прошли стадию первого чтения и сейчас готовятся к рассмотрению в оставшихся чтениях.

Ряд законодательных инициатив прорабатывается совместно с правительством РФ, в том числе — инициатива о введении обязательных гарантийных сроков на работы в сфере дорожного строительства, о переводе продажи государственного и муниципального имущества в электронную форму, о возврате части страховой премии при досрочном прекращении договора потребительского кредита (займа), а также законопроект, направленный на обеспечение права граждан свободно и бесплатно осуществлять любительскую рыбалку.

В ходе мероприятия обсуждались и новые инициативы активистов Народного фронта, находящиеся на стадии проработки.

Так, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев выступил с инициативой ввести законодательное регулирование овербукинга — системы продажи авиабилетов, при которой авиакомпания реализует большее количество билетов, чем мест в самолете.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Эльвира Аиткулова предложила закрепить 22 кнопку телевизионного пульта за муниципальными каналами в городах с населением более 100 тыс. человек.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов выступил за внесение изменений в действующее законодательство в части обеспечения безусловного сохранения за гражданами-должниками денежных средств в размере не менее величины прожиточного минимума в ходе исполнительных производств. Также активисты ОНФ считают важным усовершенствовать законодательство, регулирующее оказание социальных услуг, исходя при этом из критериев адресности и нуждаемости.