Ленинградская область, 14 сентября, 2017, 21:30 — ИА Регнум. «Непредвиденные обстоятельства», среди которых смерть жильцов, помешали Ленинградской области полностью выполнить госпрограмму расселения аварийного жилья. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, согласно данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в регионе расселено 98,9% ветхого фонда.

Маргарита Шигина. Старый дом

«Ленинградская область находится сейчас на 28 месте среди регионов, которые с учетом непредвиденных обстоятельств, не показали 100%. <…> Оставшийся процент — допустимая погрешность при наличии непредвиденных обстоятельств, таких как судебные споры, проведение розыскных мероприятий в отношении граждан, не проживающих в аварийном доме, сложные процедуры вступления в наследство, а также естественная убыль населения», — отметили в пресс-службе областного правительства.

Завершено расселение по 555 домам (116,56 тыс. кв. метров). При этом по 125 домам (20,31 тыс. кв. метров) расселение отстает от графика более чем на три месяца. По 189 домам (34,03 тыс. кв. метров) расселение отстает от графика до трёх месяцев.

Кроме того, из 146 домов (31,23 тыс. кв. метров) граждане не были переселены в связи с теми самыми «непредвиденными обстоятельствами».

«Этот показатель — все непредвиденные обстоятельства, только за минусом смертей. Здесь не учтены дома, которые фактически расселять в принципе не надо, потому что люди там умерли», — пояснили в пресс-службе правительства Ленобласти.

«Картинку» региону сильнее всего портят Бокситогорский, Гатчинский, Кировский и Подпорожский районы, где больше всего домов отстает от графика расселения. Сбалансировали позицию Ленобласти в рейтинге Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Приозерский и Сланцевский районы, где аварийный фонд расселён полностью.

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Добавим, что по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в Ленобласти 20 домов были «поставлены на контроль качества».

«На базе комитета Госжилнадзора образована комиссия по рассмотрению обращений граждан по вопросам качества жилых помещений. У них и у Фонда ЖКХ в реестре стоит сейчас 20 адресов. На данный момент из них по 8 домам замечания устранены, подтверждающие документы направлены в Фонд ЖКХ для отчета. По остальным адресам ведутся работы по устранению нарушений в соответствии с утвержденным планом-графиком. Все замечания должны быть устранены до 31 декабря 2017 года в соответствии с методическими рекомендациями Фонда ЖКХ», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По данным на 1 августа программа расселения в Ленинградской области была выполнена на 55,6%. Всего за пять лет в регионе было переселено 12 тысяч 95 человек из 188,9 тыс. кв. метров аварийного жилья. Введено в эксплуатацию за это время было 136 многоквартирных домов, еще около 20% жилья приобретено на вторичном рынке. В соответствии методическим рекомендациям Фонда ЖКХ, до 16 октября комитет по строительству направит итоговый отчёт о завершении программы.

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Напомним, накануне министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что программа расселения аварийного жилья в России по состоянию на начало сентября выполнена на 95%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало сентября, в шести регионах Северо-Западного федерального округа мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда полностью завершены. Еще в пяти регионах СЗФО продолжается реализация программы переселения путем строительства нового жилья и приобретения готовых жилых помещений.

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Как отметили в полпредстве президента в СЗФО, в Ленинградской области всеми гражданами — участниками региональной программы, уже получены свидетельства о праве собственности на жилые помещения.

Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 г. № 600, на территории СЗФО за период с 2014 года по 1 сентября 2017 года было необходимо расселить 1139 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, и переселить из него 70,37 тыс. человек (с учетом корректировки).