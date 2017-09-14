Мурманск, 14 сентября, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Северный флот ВМФ России сегодня, 14 сентября, провел первый день учений в Баренцевом море, участие в которых примут десять дизельных и атомных подлодок, более двадцати боевых кораблей и до тридцати летательных аппаратов. Как сообщает пресс-служба флота, в истории флота еще не было столь масштабных мероприятий боевой подготовки.

Минобороны России В Баренцевом море начинается активная фаза учения разнородных сил Северного флота

Отработка боевых эпизодов в Баренцевом море продлится несколько дней. Сегодня стартовал подготовительный этап маневров. Соединения флота отрабатывают приведение в повышенные степени боевой готовности, а также готовят штабы и силы к выполнению задач в рамках учения. Был отработан вывод кораблей из-под удара условного противника. Военные объекты и гавани в Кольском заливе закрыли аэрозольной завесой, базовые тральщики обеспечили выход из базы в Североморске тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков».

Маневры проходят под руководством командующего флотом вице-адмирала Николая Евменова и названы основным мероприятием оперативной и боевой подготовки войск в 2017 году.

«Это первое столь масштабное учение, проводимое объединенным стратегическим командованием Северного флота с максимальным привлечением войск, дислоцированных в Кольском Заполярье, — сообщает капитан первого ранга Вадим Серга, руководитель пресс-службы Северного флота. — В розыгрыше различных эпизодов учения будут задействованы более пяти тысяч военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения».

Известно, что в маневрах также задействованы береговые ракетно-артиллерийские подразделения, армейский корпус сухопутных войск и береговые войска, армейские ВВС и ПВО, силы материально-технического обеспечения.

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Начало масштабных учений Северного флота на данный момент остается неосвещенным в западной прессе, в преддверии мероприятия бурных обсуждений тоже не состоялось. Однако международное внимание к росту военного потенциала в русской Арктике регулярно подогревается в иностранных СМИ. Так, 7 сентября Independent опубликовала выводы нового исследования независимого британского общественного объединения «Общество Генри Джексона», в котором говорится о резком ускорении процесса милитаризации России в арктической зоне.

«В последнее десятилетие Россия увеличила свои военные возможности и потенциал в Арктике в гораздо большей степени, чем успел Запад за этот же период, — считает директор Центра российских исследований «Общества Генри Джексона» Эндрю Фоксолл. — НАТО срочно следует выработать арктическую стратегию и единый подход к решению проблем безопасности».

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Внимание иностранной аудитории привлекли и «Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года», утвержденные президентом России Владимиром Путиным в конце июля этого года. В частности, часть, посвященную стратегической важности Северного флота, особо отметил тогда норвежский The Barents Observer: «Россия называет Северный флот самым мощным из пяти флотов страны, который и впредь будет играть решающую роль. Базы флота на Кольском полуострове дают России легкий доступ в Мировой океан через арктические воды».

Напомним, в документе подчеркивается наличие угроз национальной безопасности Российской Федерации в Мировом океане, основными из которых являются стремление США и их союзников к доминированию, в том числе, в арктических водах. В свою очередь, The Barents Observer отмечает, что соседствующей с Россией (пусть и входящей в НАТО) Норвегии необходима кооперация с растущей российской военно-морской мощью в мирных целях. Положительным примером названы ежегодные совместные учения двух стран «Баренц», прошедшие в июне 2017 года.

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