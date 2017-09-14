Москва, 14 сентября, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх не относится к компетенции национальных антидопинговых организаций. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков, комментируя призыв антидопинговых агентств отстранить российскую сборную от Игр 2018 года в Пхенчхане, передаёт телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российская олимпийская сборная

В свою очередь, первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков напомнил, что «это уже не первая попытка этой группы антидопинговых агентств нагнетать истерию вокруг участия российской команды в Играх в Пхёнчхане». «Мы это уже слышали некоторое время назад и достаточно спокойно относимся к такого рода нападкам», — приводит его слова агентство «Р-Спорт».

Напомним, 14 сентября британская газета Guardian опубликовала обращение руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), к Международному олимпийскому комитету с призывом лишить Россию участия в Олимпиаде-2018.

По мнению агентств, таким образом Россия должна быть наказана за «один из самых больших скандалов в истории спорта» на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

«Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга спортсменами из России представляет опасность для чистых атлетов во всём мире и на зимних Играх 2018 года, — говорится в заявлении. — У нас есть серьёзные сомнения, что Олимпиада-2018 будет чистой ввиду неполного расследования применения допинга российскими атлетами на Олимпиаде-2014 в Сочи и с учётом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года».

Национальные лидеры антидопинговых организаций также призвали Россию взять на себя публичную ответственность за «мошеннические действия», описанные в докладе Ричарда Макларена, в котором утверждалось, что более тысячи российских спортсменов выиграли благодаря системе государственной поддержки допинга в 2011—2015 годах.