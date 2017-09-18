Астана, 18 сентября, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Проект казахского алфавита на латинице представлен в нижней палате парламента Казахстана. Широкое обсуждение отказа от кириллического алфавита продолжается, раздаются голоса как сторонников, так и противников этого начиная. О доводах обеих сторон рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Лязат Шибутова.

Иван Шилов ИА REGNUM Библиотека. Казахстан

По мнение директора института языкознания Ердена Кажыбека, с переходом на латиницу казахский язык будет легче изучать и преподавать: новый алфавит полностью приспособлен к особенностям языка. Заместитель директора Института евразийской интеграции Сергей Селиверстов полагает, что латинизация повысит интерес к казахскому языку, а спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркивает, что переход на латиницу не означает коренных изменений в языковой политике, о чем говорит также вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, отмечающий, что кириллица останется в преподавании предметов на русском языке, и в школах с русским языком обучения все предметы, за исключением казахского языка, английского, будут вестись с использованием кириллической графики.

Противники проекта приводят прогноз узбекского философа, поэта и писателя Сабита Мадалиева, который в процессе перехода Узбекистана предупреждал о тяжелых последствиях такого решения. В частности, к ним относятся отторжение как от России, так и от тюркских народов, снижение культурного уровня граждан, новая волна неграмотности старшего поколения, усугубление процессов дезинтеграции в регионе и множество других серьезных проблем. Впрочем, казахский депутат Сауытбек Абдрахманов считает, что проблемы связаны со слишком поспешной латинизацией, а при вдумчивом отношении к вопросу их можно избежать.

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