Киев, 15 сентября, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Остановки поезда с Михаилом Саакашвили, признание польскими пограничниками его паспорта недействительным, сигналы о «минировании» территории КПП и прочие отчаянные движения украинских властей не значат ничего, если кому-то очень хочется организовать прорыв украинской границы одним шибко харизматичным политиком. О том, что означает появление Саакашвили для Юлии Тимошенко в частности и Украины вообще, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Михаил Саакашвили — это настоящий бумеранг, пригретый на груди Петром Порошенко. Слетевшиеся в львовский отель на совещание орлы оппозиционной Украины с радостью встречали преодолевшего польско-украинскую границу «Мишико». Окончательно разочаровавшись, вероятно, в перспективах, предлагаемых нынешними официальными структурами, в совещании оппозиционеров приняла участие и такой коршун украинской политики, как Тимошенко.

Тем временем нынешний президент может упрекать в сложившейся ситуации только самого себя. Его неуклюжие действия по лишению Саакашвили украинского гражданства и вышвыриванию его из страны не отличались большой дальновидностью. Уже тогда можно было предположить, что такой кривой предмет, как Саакашвили, способен яростно вернуться, сметая на своем пути малохольных пограничников. Именно такой случай мы и наблюдали в прошлое воскресенье в исполнении набравшего хорошую инерцию на том берегу океана экс-президента Грузии. Теперь называющие себя оппозицией ходят по Львову и набираются сил перед очередным прыжком. Многие в Грузии надеются, что целью прыжка станет всё-таки Киев, а не Тбилиси. В любом случае, пану Порошенко стоит задуматься о превентивных мерах. Только вот каких?

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