Санкт-Петербург, 15 сентября, 2017, 05:01 — ИА Регнум. Раздутый прибалтийский проект Rail Baltica является не более чем одной из скрытых дотаций ЕС, считает заместитель главного редактора Игорь Павловский. К 2020 году ЕС планирует отменить имеющиеся сейчас официальные дотации прибалтийских экономик, что может привести к их коллапсу и обнаружить неприятную подробность — «экономические прибалтийские тигры» были исключительно бумажными.

Port-bronka.ru Многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка»

Этому поспособствует проигрыш прибалтийскими портами борьбы за клиента по сравнению с бурно развивающимся питерским контейнерным грузооборотом, возросшим в первом полугодии 2017 года на 12%. По мнению исполнительного директора ООО «Феникс», являющегося оператором многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» Алексея Шуклецова, в случае восстановления рынка в его докризисных показателях порт «Бронка» выйдет на плановую мощность в начале 2020-х годов.

Какую роль в этом сыграет Северный морской путь и существуют ли серьезные препятствия и альтернативы в области транзита для российского северо-западного проекта, читайте в статье: Порты: «В Прибалтике зря не читают Библию»

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