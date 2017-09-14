Калуга, 14 сентября, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Сегодня, 14 сентября, в Инновационном культурном центре Калуги состоялось открытие VIII международного форума по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России «Автоэволюция — 2017», посвященного в этом году теме экспорта как драйвера роста.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Встреча с прессой

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, участие в обсуждении приняли представители федеральных и региональных органов власти, российские и международные производители автомобилей и автокомпонентов, дилеры, финансисты, члены профессиональных ассоциаций, эксперты и журналисты.

На первой пленарной сессии «Эффективное региональное развитие: экономические аспекты, перспективы, стратегия» выступили председатель комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, губернатор Рязанской области Николай Любимов, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков и другие. Модератор сессии — заместитель главного редактора деловой газеты «Ведомости» Александр Губский.

Приветствия участникам, гостям и организаторам форума направили полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов и заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

«Приветствую участников, гостей и организаторов VIII международного форума по развитию автомобилестроения — экспорт как драйвер роста «АвтоЭволюция 2017», — заявил в своем приведствии полпред президента РФ в Центральном ФО Александр Беглов. —

Традиционно форум является площадкой для конструктивного диалога и партнерства автомобилестроителей, инвесторов, органов власти, экспертного и профессионального сообщества, деловые СЖК. Проведение такого масштабного мероприятия — это демонстрация растущих возможностей Калужской области по укреплению межрегионального и международного делового сотрудничества.

Развитие автомобилестроения является одним из приоритетных направлений государственной экономической политики. Сегодня в автомобильной отрасли созданы развитая инфраструктура, система государственной поддержки, ведется активная работа по увеличению количества высокотехнологичных предприятий.

В этом году впервые форум посвящен экспортному потенциалу России, инфраструктурным проектам и развитию логистических транспортных узлов.

«АвтоЭволюция 2017» предоставляет уникальную возможность открыто и эффективно обсудить актуальные вопросы развития отечественного автомобилестроения и производства автокомпонентов в России.

Уверен, что по итогам работы форума будут налажены партнерские отношения и заключены взаимовыгодные контракты, а идеи и рекомендации, высказанные в ходе форума, найдут отражение в практической деятельности.

Желаю организаторам, участникам и гостям VIII международного форума «АвтоЭволюция 2017» результативной работы, перспективных деловых контактов, исполнения намеченных планов и плодотворной работы на благо нашего Отечества!».

«Приветствую участников и гостей VIII международного форума по развитию по развитию автомобилестроения — экспорт как драйвер роста «АвтоЭволюция 2017». Отмечаю высокую актуальность нынешнего форума столь значимого для развития российской автоиндустрии, — отметил в своем приветствии Аркадий Дворкович. —

Автомобильная промышленность занимает ключевую роль в развитии экономики Российской Федерации, обеспечивая загрузку таких отраслей промышленности, как металлургическая, химическая, электротехническая и других отраслей, совокупная занятость которых составляет более чем 3,5 млн человек.

На сегодняшний день экспорт продукции является одним из ключевых направлений развития промышленности, в том числе автомобильной. Развитие экспорта напрямую влияет на ускорение темпов экономического роста, расширение производства повышение его рентабельности, а также на создание дополнительных рабочих мест, улучшение благосостояния населения и увеличение поступлений в бюджеты всех уровней.

Также позвольте отметить, что одной из ключевых задач Правительства Российской Федерации является поддержка и содействие в продвижении экспорта российских компаний автомобильной промышленности на внешние рынки, в том числе выявление и устранение возникающих при этом барьеров и ограничений.

Желаю вам интересной работы, конструктивного общения и полезных встреч!».

По словам Анатолия Артамонова, в этом году в Калужской области рост промышленного производства составил 12,3%, по объему продукции обрабатывающих отраслей регион вышел на первое место в ЦФО. «Растет выпуск автомобилей, — отметил глава региона, — и, что важно, — производство автокомпонентов. В прошлом году оно увеличилось на 36%, за первое полугодие этого года — на 42%. И это благодаря экспорту». В целом рост экспортных поставок из Калужской области в 2016 году составил 40%, в страны дальнего зарубежья увеличился в 2,3 раза. По итогам шести месяцев 2017 года экспорт вырос в 2,4 раза, в страны дальнего зарубежья в 3,3 раза. «Нам существенно помогают те соглашения, которые мы подписали с Российским экспортным центром и Агентством по технологическому развитию», — заметил он. Анатолий Артамонов подчеркнул, что большую помощь производители области получают, используя механизмы поддержки, принятые в последние годы по инициативе президента РФ Владимира Путина и правительства России.

Выступая за стабильность федеральных мер поддержки в автопроме, калужский губернатор обратил внимание на то, что ее не получают производители автокомпонентов — поставщики 2-го и 3-го уровней. «А они ее заслуживают», — подчеркнул он, предложив в ходе форума обсудить возможные варианты решения этого вопроса, чтобы поддержать наиболее массовый сегмент этой отрасли. «Предприятиям, имеющим помощь государства, легче преодолеть трудности», — резюмировал Артамонов.

Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков в свою очередь рассказал о действующих инструментах поддержки экспортоориентированных производителей. «Наша задача — сделать эти услуги более доступными», — подчеркнул он. Руководитель центра, в частности упомянул о реализуемом совместно с Калужской областью, «Трансконтейнером», «РЖД Логистикой» и «Фрейт Вилладж Калуга Север» проекте — экспортном железнодорожном маршруте в Китай со станции «Ворсино». Объем поставок по нему превысил 600 млн. рублей. «Интерес к новому маршруту растет, и мы стараемся масштабировать положительный опыт создания новых логистических продуктов, расширить географию отправок пищевой продукции российских производителей в КНР. Примером этого может служить организация второго пилотного маршрута, по которому контейнерный поезд вчера отправился из Ворсино, — отметил Петр Фрадков. — Товары будут доставляться в г. Чэнду (КНР)». При этом он сообщил, что Российским экспортным центром разработана система мер по компенсации части возникающих у экспортеров логистических затрат.

На пленарном заседании также выступил председатель комитета Государственной Думы ФС РФ Евгений Москвичев. Он анонсировал ряд федеральных нормативных актов, нацеленных на повышение эффективности автомобильной отрасли в стране, в частности обновления устаревшего подвижного состава и повышения качества сервисного обслуживания транспорта. Принятие новых законов затронет и деятельность автомобилестроителей.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о промышленном потенциале региона для сотрудничества с калужскими автопроизводителями. Председатель правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров затронул тему кооперации, представив возможности Национального портала субконтрактации.

Вопросы совершенствования условий для дальнейшего роста экспорта выпускаемой в нашей стране продукции затронули директор завода «Фольксваген Груп Рус» д-р Оливер Грюнберг и генеральный директор «Континентал Калуга» Георгий Ротов. Речь, в частности, шла о необходимости таможенного и валютного регулирования, развитии логистики. Директор департамента отраслевого анализа Агентства по технологическому развитию Виталий Еремеев представил услуги по поддержке экспортеров.

В этот же день в рамках форума работала стратегическая сессия: «Экспортный потенциал отечественного автопрома. Механизмы поддержки».

Программой второго дня запланировано обсуждение тем «Перспективы автомобилестроения в России: возможен ли прорыв?» и «Инвестиции в инфраструктуру: как привлечь и приумножить?». Для участников мероприятия предусмотрена биржа контактов, состоится экскурсия на автозавод концерна «Фольксваген».