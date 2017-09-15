Вена, 15 сентября, 2017, 03:48 — ИА Регнум. Атака вандалов на пьедестал, предназначенный под памятник польскому королю Яну Третьему Собескому возле Вены, может служить сигналом о нарастании антипольских настроений в Австрии. Кто может быть зачинщиком и вдохновителем вандалов, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

ru.wikipedia.org «Собеский отправляет письмо с вестью о победе папе Римскому», Ян Матейко, 1888 год

12 сентября 1683 года объединенная армия христианских государств Австрии, Саксонии, Баварии и Речи Посполитой разбила под стенами Вены двухсоттысячное войско Османской империи и Крымского ханства. Командовал объединенными силами христиан польский король Ян Третий Собеский. Монумент этому королю запланировано установить на горе Каленберг в 2018 году, пока же там находится только пьедестал, на который и напали неизвестные. На пьедестале появилась надпись «Нет наци». Также был поврежден памятник украинским казакам, которые принимали участие в битве под Веной.

В австрийском обществе наблюдается усиление противостояния противников мусульманских беженцев и тех, кто называет себя «антифашистами», защищающих точку зрения о необходимости быть открытыми в отношении беженцев. Возможно, памятник Собескому проассоциировался у одной из этих групп с позицией нынешней Польши, официально отвергающей общеевропейскую тенденцию к приему всё большего числа мусульманских беженцев, а правящая партия «Право и справедливость» открыто называет себя «последними защитниками христианских ценностей». Имиджевая атака на будущий памятник, возможно, и является мелким эпизодом. Но противостояние Брюсселя, Берлина и Вены, с одной стороны, и самоуверенной позиции Варшавы, с другой, уже не так просто не заметить.

Узнайте подробности о случившемся в статье: Кто же в Австрии так не любит поляков и украинцев?

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